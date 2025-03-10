Названы победители ежегодной премии «Хорошее место».

Объявлены победители ежегодной премии «Хорошее место», которая присуждается организациям, особенно полюбившимся пользователям ЯндексКарт. В России их более 160 000.

На первом месте оказался Краснодар, 36 организаций на 10 тысяч жителей получили похвалу у клиентов. В лидерах также Санкт-Петербург (30 мест), Москва (26), Ростов-на-Дону (25) и Казань (20).

На последних местах расположились Новосибирск (10), Красноярск (10) и Омск (7).

Больше всего хороших отзывов получают рестораны, медицинские и стоматологические клиники, кофейни, студии красоты и косметологии, цветочные магазины, ногтевые студии, гостиницы, кафе. Особенность этого года – в списки вошли VR-клубы, турбазы, санатории, фотостудии и медицинские лаборатории. Всего премия охватывает 95 типов бизнесов.

– Знак «Хорошее место» помогает компаниям привлечь клиентов как онлайн, так и офлайн. В картах такие объекты выделяются спецметкой, а в реальном мире – фирменными наклейками, – сообщается в релизе.

Добавим, что премия вручается с 2018 года.