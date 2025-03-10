Вывеску смонтируют на этой неделе.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о возвращении легендарной вывески к магазину «Радость» на доме № 31 по проспекту Карла Маркса. Это произойдет уже на неделе.

По словам главы города, закладные уже установлены. В ближайшее время начнется финальный этап работ.

– Объемные буквы заново изготовлены из алюминия. Изюминкой конструкции станет оригинальная подсветка, – отметил Шелест.

Длина вывески составляет порядка 20 м, высота – 2,5 м, масса конструкции превышает 150 кг. Инженеры специально учитывали ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, типичные для Омска.

Вывеску убрали в июне прошлого года во время ремонта кровли. Как оказалось, надпись подточило время, и она нуждается в реконструкции. За восстановление взялся застройщик «Брусника», потративший порядка 2 млн рублей. Исполнителем выступила компания «Коперник». Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал, как проходили работы по изготовлению букв.