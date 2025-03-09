Перед 8 Марта в городе «расцвела» торговля цветами «с колес».
Торговцы цветами пожаловались на спекулянтов, которые перед 8 Марта продавали «с колес» тюльпаны и мимозы. В Омске несанкционированная торговля велась из многочисленных легковых автомобилей и маршруток, а в Таре для этого использовался лимузин.
Легальные предприниматели из флористического бизнеса потребовали от властей вмешаться в ситуацию.
– Уважаемые органы! Налоговые, антимонопольные службы, службы по управлению несанкционированной торговли, где вы все? Омск накрыло цветочными спекулянтами, кто им их продает, что они продают, Россельхознадзор, вы где?! Тюльпаны и мимоза соответствуют нормам, без трипса? Кто их в Омск завозит, почему любой житель имеет право торговать без разрешения, без ИП, без самозанятости, без отчетности в налоговую? – говорится в обращении, размещенном в паблике «В Омске».
Накануне Международного женского дня региональное управление Россельхознадзора сообщало о легальных поставках тюльпанов в Омскую область.