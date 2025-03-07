Тщательный контроль над цветами, ввозимыми в регион, осуществляет Россельхознадзор.

В преддверии празднования Международного женского дня Управление Россельхознадзора по Омской области рассказало, откуда поступают любимые жительницами региона цветы. Специалисты ведомства тщательно контролируют поставки этой продукции.

- Тщательный контроль цветочной продукции – критически важная мера для предотвращения распространения опасных карантинных объектов на территории региона, особенно в период пиковых поставок к праздникам, – отметила замруководителя управления Елена Гулина.

По данным системы «Аргус-Фито», в феврале-марте на территорию Омской области поступило 12 партий срезов цветов из Краснодарского края, включая 10 700 ирисов и тюльпанов, а также 40 кг акации серебристой. За этот же период из Ярославской и Ленинградской областей было ввезено 5 партий горшечных растений – всего 2339 единиц.

Из региона на экспорт в Казахстан отправились две партии срезов тюльпанов в количестве 4500 штук.

– При фитосанитарной экспертизе цветочной продукции карантинные вредители и возбудители болезней растений не выявлены, - заявили в Россельхознадзоре.

Также специалисты проверили на государственной границе 7 транспортных средств, перевозивших более 36 тыс. цветов. Четыре партии (более 3,5 тыс. штук), которые физические лица пытались вывезти без фитосанитарных сертификатов, вернулись обратно в Россию.

Эксперты Россельхознадзора также дали рекомендациями по выбору качественных тюльпанов. При покупке этих цветов нужно обращать внимание на упругость стебля, наличие белой части у его основания, яркий цвет и тургор листьев. Предпочтение стоит отдавать полураскрытым бутонам без повреждений.