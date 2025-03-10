Об основных моментах, которые важно знать о гепатите С, рассказал заведующий сектором эпидемиологии неинфекционных заболеваний Областного центра общественного здоровья, врач-методист Сергей Белус.

Гепатит С – это вирусная инфекция, которая поражает печень и может вызывать серьезные заболевания, включая цирроз и рак печени. Вирус, вызывающий это заболевание, известен как вирус гепатита С (HCV). Он был впервые идентифицирован в 1989 году и с тех пор изучается врачами и исследователями по всему миру.

Способы передачи гепатита С

Передача вируса гепатита С происходит в основном через кровь. Наиболее распространенные пути заражения включают:

Инъекционные наркотики. Общее использование игл и шприцев является одним из самых частых способов передачи вируса. В некоторых странах, где распространено инъекционное употребление наркотиков, уровень заражения гепатитом С достигает угрожающих масштабов.

Общее использование игл и шприцев является одним из самых частых способов передачи вируса. В некоторых странах, где распространено инъекционное употребление наркотиков, уровень заражения гепатитом С достигает угрожающих масштабов. Переливание крови. Инфицирование вирусом гепатита С возможно в условиях оказания медицинской помощи в ходе проведения диагностических и лечебных процедур, при которых существует риск нарушения целостности кожных покровов или слизистых оболочек. В настоящее время риски минимальны.

Половые контакты. Риск передачи гепатита С через половые контакты гораздо ниже, чем через кровь, но он также существует, особенно в случаях наличия микроразрывов или других повреждений кожи и слизистых оболочек. При наличии ВИЧ-инфекции риск инфицирования возрастает в четыре раза.

Риск передачи гепатита С через половые контакты гораздо ниже, чем через кровь, но он также существует, особенно в случаях наличия микроразрывов или других повреждений кожи и слизистых оболочек. При наличии ВИЧ-инфекции риск инфицирования возрастает в четыре раза. Передача от матери к ребенку. Это возможно, но встречается редко. Если женщина является носителем вируса, вероятность передачи ребенку при беременности составляет менее 5 %.

Это возможно, но встречается редко. Если женщина является носителем вируса, вероятность передачи ребенку при беременности составляет менее 5 %. Медицинские инструменты. Инфекция может также возникнуть в результате использования нестерильных медицинских инструментов, например, при татуировках, пирсинге, маникюре, если соблюдение гигиенических стандартов не обеспечивается.

Проявления заболевания

Острый гепатит С часто протекает бессимптомно, однако в некоторых случаях у зараженных могут наблюдаться следующие симптомы:

Усталость.

Потеря аппетита.

Тошнота и рвота.

Боль в животе.

Желтуха (пожелтение кожи и глаз).

Темная моча и светлый стул.

Эти симптомы могут проявляться в течение 2–6 месяцев после заражения, но у большинства людей острый гепатит С проходит незаметно. В большинстве случаев вирус не обнаруживается во время острого периода, что затрудняет диагностику.

Хронический гепатит С –унекоторых людей заболевание переходит в хроническую форму. В этой стадии заболевание может оставаться без симптомов в течение многих лет, при этом вирус постепенно разрушает печень. Симптомы хронического гепатита могут включать:

Постоянная усталость.

Болезненные ощущения в правом подреберье.

Частые инфекции.

Проблемы с концентрацией внимания.

В запущенных случаях хронический гепатит С может привести к серьезным осложнениям, таким как цирроз или рак печени.

Диагностика

Диагностика гепатита С включает несколько этапов.

Первый шаг – это анализ крови на антитела к вирусу гепатита С (HCV). Если анализ показывает наличие антител, значит произошла инфекция.

Второй шаг – если результат положительный, врачи проводят дополнительные тесты для определения типа вируса и оценки состояния печени:

ПЦР (полимеразная цепная реакция). Этот тест определяет наличие вирусного генетического материала в крови и помогает установить, активен ли вирус.

генотипирование. Позволяет врачам определить, какой именно тип вируса попал в организм, что может помочь в выборе наиболее эффективной терапии.

биопсия печени или неинвазивные методы. Для оценки степени повреждения печени могут быть назначены разные исследования, такие как эластография или биопсия.

Профилактика

Профилактика гепатита С включает несколько ключевых аспектов:

Отказ от наркотиков . Необходимо избегать употребления наркотиков не только инъекционным, но и любым другим путем.

. Необходимо избегать употребления наркотиков не только инъекционным, но и любым другим путем. Безопасный секс . Использование презервативов может значительно снизить риск передачи вируса.

. Использование презервативов может значительно снизить риск передачи вируса. Обращение в медицинские учреждения . При необходимости проводить медицинские процедуры в строго лицензированных и сертифицированных учреждениях. Это касается как хирургических операций, так и косметических процедур (татуировки, пирсинг, маникюр).

. При необходимости проводить медицинские процедуры в строго лицензированных и сертифицированных учреждениях. Это касается как хирургических операций, так и косметических процедур (татуировки, пирсинг, маникюр). Тестирование и лечение . Регулярное тестирование на гепатит С, особенно для людей из групп риска, поможет выявить вирус на ранних стадиях и начать лечение. Также важно пройти исследование женщинам, планирующим беременность.

. Регулярное тестирование на гепатит С, особенно для людей из групп риска, поможет выявить вирус на ранних стадиях и начать лечение. Также важно пройти исследование женщинам, планирующим беременность. Вакцинация. Несмотря на то что вакцинации против гепатита С в настоящее время не существует, есть вакцины против других типов гепатита (A и B), которые могут использоваться для снижения общего риска заболеваний печени.

Гепатит С представляет собой серьезную угрозу для здоровья, однако благодаря своевременной диагностике и эффективной терапии возможно полное выздоровление. Правильные меры профилактики и осведомленность о путях передачи вируса могут существенно снизить риск заболевания и распространения инфекции. Каждому из нас важно понимать, как защитить себя и окружающих от гепатита С, чтобы сохранить здоровье и качество жизни.