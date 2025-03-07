Тем не менее уезжать из региона стали в четыре раза реже, чем годом ранее.

Росстат опубликовал итоги миграции населения регионов за весь прошлый год. В целом по стране регистрируется прирост в 203,6 тыс. человек. Больше всего человек в прошлом году переехало в Подмосковье (+149,9 тыс.), Москву (+119,7 тыс.), Санкт-Петербург (+70,5 тыс.) и Ленинградскую область (+34 тыс.).

Треть регионов завершила прошлый год с миграционной убылью. Омская область оказалась в антирейтинге лидеров по Сибири с результатом 1410 человек. В целом по сравнению с предыдущим годом миграционная убыль в Омской области сократилась почти в четыре раза. Годом ранее эта цифра составляла 5145 человек. Эти цифры формируются на основании данных, полученных полицейскими при регистрации и снятии с учета человека по месту жительства и его регистрации по новому месту.