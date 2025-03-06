Омск-Информ
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·Политика

Ликвидирован совет Москаленского городского поселения.

В среду, 5 марта, совет Москаленского городского поселения принял решение о ликвидации. Объявление о самороспуске связано с муниципальной реформой, предполагающей переформатирование районов в муниципальные округа.

В декабре 2024 года состоялись выборы глав советов депутатов в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском районах. А в феврале 2025 года выбрали главу Любинского района, получившего статус муниципального округа. Им стал Абай Ракимжанов.

·Политика

Ликвидирован совет Москаленского городского поселения.

В среду, 5 марта, совет Москаленского городского поселения принял решение о ликвидации. Объявление о самороспуске связано с муниципальной реформой, предполагающей переформатирование районов в муниципальные округа.

В декабре 2024 года состоялись выборы глав советов депутатов в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском районах. А в феврале 2025 года выбрали главу Любинского района, получившего статус муниципального округа. Им стал Абай Ракимжанов.