В 2025 году студенческие отряды проведут множество мероприятий в ТЦ «Мега».

2025 год Омск проводит в статусе Молодежной столицы. В связи с этим студенческие отряды Омской области запланировали большое количество мероприятий для омской молодежи. Одним из партнеров 2025 года стал торговый центр «Мега Омск».

- Омск приобрел статус Молодежной столицы, и большое количество мероприятий модных, молодежных, интересных проходит во всех точках нашего региона, - сказал председатель правления Омского областного студенческого отряда Алексей Потейко. - Во все времена студенческие отряды были центром молодежных инициатив, молодежной политики, молодежных проектов. И неудивительно, что именно в год Молодежной столицы, мы становимся партнерами, с одной из самых молодежных площадок в регионе. Это «Мега Омск». Я уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и интересным. А главное, что мы сможем донести свои идеи, свои смыслы большому количеству молодежи.

15 марта в 11:00 год сотрудничества откроется с помощью студенческого турнира по настольному теннису. Он пройдет в омской «Меге». Принять участие в турнире сможет любой омский студент, а победители получат призы от торгового центра и партнеров. Записаться можно по ссылке.

- Для нас, как студенческих отрядов, это новый уровень взаимодействия и возможность соприкоснуться с еще большим количеством студентов, - объяснила заместитель руководителя Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева. - Этот торговый центр на одной волне с молодым поколением, что особо подкупает и радует в сотрудничестве. Мы говорим на одном языке, а значит, сможем вместе создать крутые события для жителей Молодежной столицы.

Среди запланированных мероприятий находятся: запуск интерактивной выставки «ССО-сквозь времена» в торговом центре, проведение карьерного форума, квесты для школьников и студентов, а также творческие концерты.

Летом 2025 года Омский областной студенческий отряд планирует трудоустроить более 5 тысяч студентов. Студенческие отряды работают по различным направлениям деятельности: вожатые, проводники, медики, строители и другие. Присоединиться к студенческим отрядам Омска можно в Мультиформатном пространстве «СО.Здание» по адресу улица Партизанская, 5а литера «У».

Информацию о правилах проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, порядке и месте их получения уточнять по телефону +7-900-670-55-23 у организатора РМОО «ООСО» ОГРН 1055500006264, 16+