Омск-Информ
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·Общество

Барачное здание исчезнет к лету.

В Омске объявили конкурс на снос дома № 121а по улице 2-й Кировской. Это двухэтажное здание было построено в 1959 году. И признано аварийным в конце 2022 года. В доме проживали 38 человек, которые были расселены.

Начальная стоимость контракта составляет 5,9 миллиона рублей. Работы по демонтажу должны быть завершены в течение 54 дней. Подрядчика, который выполнит эти работы, выберут 14 марта.

·Общество

Барачное здание исчезнет к лету.

В Омске объявили конкурс на снос дома № 121а по улице 2-й Кировской. Это двухэтажное здание было построено в 1959 году. И признано аварийным в конце 2022 года. В доме проживали 38 человек, которые были расселены.

Начальная стоимость контракта составляет 5,9 миллиона рублей. Работы по демонтажу должны быть завершены в течение 54 дней. Подрядчика, который выполнит эти работы, выберут 14 марта.