В местах предполагаемого скопления гостей города работают всего 8 клозетов.

Гости Омска в очередной раз пожаловались на отсутствие туалетов в центре города. Омичи привыкли к такой ситуации. Однако для туристов это каждый раз шок.

– Что происходит с туалетами в Омске? Проехала 160 км до Омска. Очень уж захотелось в туалет. Нашла в навигаторе ближайший, и это оказался цирк – припарковалась и пошла искать, – рассказала автор поста в группе «100 необычных мест в Омске». – Нашла. Светящаяся вывеска. Пошла – и на тебе: все двери закрыты. Зачем тогда он там стоит, если нельзя в него попасть? Зашла потом в «Детский мир». Казалось бы, в больших магазинах должны быть, но, увы, и тут ответили, что нету. А потом общество и администрация хотят, чтоб люди не испражнялись где придется? Как быть тем, кто в Омске проездом?

В городской администрации тоже оказались привычны к такой критике. И пояснили, что в предполагаемых местах скопления туристов все же работают 8 клозетов, два из них платные.

Три туалета на территории бульвара Победы, бульвара Мартынова, сквера «Юбилейного». Они бесплатные и в холодное время года работают только по будням – с 10:00 до 20:00. С мая по сентябрь клозеты должны быть открыты в выходные и праздники (с 10:00 до 22:00).

Три туалетных модуля есть в парке 30-летия ВЛКСМ: два платные, один бесплатный в районе детской площадки. Еще два бесплатных туалета работают на территории парка 300-летия Омска: в помещении зоопарка «Вилла» и вблизи футбольного мини-стадиона.