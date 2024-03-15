Бывший президент и премьер-министр России признал, что эту проблему до сих пор не решили, хотя таких туалетов осталось по стране не так много.

Бывший президент и премьер-министр России признал, что эту проблему до сих пор не решили, хотя таких туалетов осталось по стране не так много.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о проблеме школьных туалетов во дворе. По его словам, в ходе поездок по стране несколько раз этот вопрос возникал.

– Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас, – приводит ТАСС слова бывшего президента и премьер-министра России.

Медведев заявил, что надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему, и «всем стыдно должно быть, потому что она кочует из одного документа в другой».

– Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить, – заявил политик.

В Омской области последний раз проблему школьных туалетов на улице поднимали около трех лет назад. Тогда прямо на заседании Законодательного собрания стало известно, что такой туалет до сих пор есть в Усть-Ишимском районе. Больше открыто о таких вещах не говорили.