Создан экспертный совет «Единой России» для обновления народной программы

В его состав включены представители разных сфер, в том числе ветераны СВО.

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Для подготовки новой редакции народной программы «Единая Россия» сформировала экспертный совет. В его состав вошли представители сферы высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, экономисты и участники СВО. В том числе Герой России Владимир Сайбель, главы «Росатома» Алексей Лихачев и «Корпорации «МСП» – Александр Исаевич.

К участникам экспертной группы обратился председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что в своей работе партия действует в соответствии со стратегическими ориентирами, отраженными в указах президента, национальных проектах и программных документах «ЕР».

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

– Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа прошло уже пять лет. Содержание народной программы необходимо определить уже сегодня, несмотря на то что выборы пройдут в сентябре, – подчеркнул Медведев.

Уточним, что народная программа содержит два основных блока: предвыборную программу и долгосрочное планирование. Первый охватит положения по вопросам, волнующим граждан: образование, здравоохранение, науку, культуру и СВО. Второй блок представит систему идеологий и ценностей, которых придерживается партия.

Приоритетным направлением остается поддержка участников СВО и их семей. В обновленную народную программу войдут доработанные проекты и другие инициативы.

– Локомотивом этой работы, естественно, является «Единая Россия», депутаты всех уровней, актив партии, волонтеры, «Молодая гвардия». Все направлено на то, чтобы реализовать принятые решения в жизнь. Найти узкие моменты и доработать их, – подчеркнул координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы «ЕР» Владимир Сайбель.

Герой России напомнил, что уже принято свыше 150 законов в поддержку бойцов СВО.