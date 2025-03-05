Некоторых руководителей избрали на второй срок.

Вчера, 4 марта, в ОмГУПСе прошла отчетно-выборная конференция Омского регионального отделения РСО и РМОО «ООСО». Во время конференции подвели итоги последних трех лет, а также избрали руководителей организации на 2025 год.

– Проведение отчетно-выборочной конференции является подготовкой к основному событию РСО 2025 года – съезду, который пройдет уже на следующей неделе, – сказал председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. – Главной задачей стоит избрание делегатов от Омской области. Учитывая, что конференция – это важное и большое собрание, для ее подготовки затрачено большое количество энергии. Мы сразу проводим и обновление управленческих составов. У конференции 2 основные задачи – избрать делегатов на съезд и обновить управленческий аппарат Омского регионального отделения РСО. Для нас, как большого регионального отделения, представлено 5 делегатов на съезд.

В конференции приняли участие более 100 представителей Омского областного студенческого отряда. Руководителем Омского регионального отделения на второй срок избрали Александра Черепанова, заместителем руководителя (комиссаром) – Юлию Булышеву, а инженером – Эльвиру Ручкину.

Александр Черепанов отчитался о проделанной работе регионального отделения за последние три года. Так, знаковым событием стало проведение 60-летнего юбилея Омского областного студенческого отряда в декабре 2024 года, который объединил более 1000 человек. Также в числе достижений – увеличение численности бойцов на 15 % с 2022 года и обучение рабочим профессиям на 1500 студентов больше по сравнению с 2022 годом.

Летом 2025 года Омский областной студенческий отряд планирует трудоустроить более 5000 студентов. Студенческие отряды работают по различным направлениям деятельности: вожатые, проводники, медики, строители и другие. Присоединиться к студенческим отрядам Омска можно в Мультиформатном пространстве «СО.Здание» по адресу: Партизанская, 5а, литера У.