Омск-Информ
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·Общество

В Омской области установят границы водных объектов.

В Минприроды Омской области подвели итоги аукциона на выполнение работ по определению границ водоохранных зон, местоположения береговой линии и прибрежных защитных полос у рек Шиш, Ибейка, а такжеводных объектов бассейна рекиБольшая (Поперечная). Победителем стали две компании.

– ООО «Национальный земельный фонд» проведет работы на реке Шиш от села Атирка до деревни Петровка Тарского района, а на реке Ибейка и водных объектах бассейна реки Большая – ООО «Земпроект», – отметили в ведомстве.

После работ будут установлены спецрежимы хозяйственной деятельности для поддержания рек в экологически благоприятном состоянии. К тому же это поможет предотвратить загрязнение поверхностных вод, а значит, сохранит экосистему водоема.

·Общество

В Омской области установят границы водных объектов.

В Минприроды Омской области подвели итоги аукциона на выполнение работ по определению границ водоохранных зон, местоположения береговой линии и прибрежных защитных полос у рек Шиш, Ибейка, а такжеводных объектов бассейна рекиБольшая (Поперечная). Победителем стали две компании.

– ООО «Национальный земельный фонд» проведет работы на реке Шиш от села Атирка до деревни Петровка Тарского района, а на реке Ибейка и водных объектах бассейна реки Большая – ООО «Земпроект», – отметили в ведомстве.

После работ будут установлены спецрежимы хозяйственной деятельности для поддержания рек в экологически благоприятном состоянии. К тому же это поможет предотвратить загрязнение поверхностных вод, а значит, сохранит экосистему водоема.