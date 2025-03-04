С 10 по 14 марта в Омске состоится фестиваль, который соберет режиссеров анимационного и игрового кино.

Сверстана программа фестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер» (12+), который носит имя выдающегося советского и российского актера, уроженца Омской области Михаила Ульянова.

В рамках фестиваля состоятся не только показы, но и встречи с известными режиссерами и артистами. Встречи пройдут 11 марта в Любинском культурном досуговом центре «Россия», 12 марта в Тюкалинске, 13 марта – в Кормиловке, Таре и Ростовке. Афиша фестиваля представлена здесь.

На форум съедутся около 20 режиссеров анимационных и игровых художественных фильмов, кинопродюсеры. На открытии фестиваля пройдет творческая встреча с автором и исполнителем, актером Сергеем Маховиковым.Ожидается приезд народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной и народной артистки РФ Натальи Гвоздиковой.