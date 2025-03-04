Работа фонда полностью парализована.

Офис благотворительного фонда «Обнимая небо» в Омске затопило. Сейчас вся его работа приостановлена. Все городские службы подключены к решению проблемы, однако требуется и помощь омичей.

– Без вас справиться невозможно, – пишут на страничке фонда.

Усугубляется ситуация тем, что затопило офис не просто водой, в квартире этажом выше содержится много кошек и собак, которых вообще не выводят на улицу.

– В офисе стоит тяжелый запах, – поясняют в фонде.

4 марта с 9 утра на Космическом проспекте, 97, ждут всех желающих, лучше с моющими средствами, ведрами и тряпками, с собой нужно взять плотные перчатки. В первую очередь в фонде хотят снять потолочные плиты и отмыть помещения.

– Оценить масштабы ущерба пока трудно, пострадали оргтехника, мебель, документы, двери, стены, потолок и пол, – сообщается организаторами фонда.

Добавим, что в Омске благотворительный фонд «Обнимая небо» работает более восьми лет, помогая людям с неизлечимыми заболеваниями и их семьям.