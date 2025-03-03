В городской администрации утверждают, что таким образом намерены уничтожать отходы жизнедеятельности собак. А не самих бесхозных животных.

В городской администрации рассказали, для какой цели для муниципального приюта для животных приобрели инсенераторную установку. Печь для сжигания твердых, жидких и газообразных биологических и медицинских отходов заработает в районе улиц 1-я Заречная и 2-я Учхозная.

Власти решили развеять мрачные догадки зоолюбителей и заявили, что оборудование приобретено в первую очередь для утилизации отходов жизнедеятельности собак, содержащихся в приюте. Так как на территории Омской области отсутствуют организации, которые утилизируют отходы такого класса. Однако в мэрии не отрицают, что планируют сжигать в том числе и останки животных, умерших исключительно естественной смертью.

– Важно понимать, что в рамках переданных государственных полномочий органам местного самоуправления «Муниципальный приют для животных» осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Омска. Это также касается выполнения работ по утилизации трупов собак, которые умерли в приюте по естественным причинам, а также утилизации трупов животных, которые были подобраны на улицах города, – пояснили в пресс-службе городской администрации. – В ходе этой работы трупы животных по договору транспортируются для последующей утилизации в бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Передвижение подобного груза регистрируется в автоматизированной системе «Меркурий», которая отслеживает путь их перемещения по территории РФ для создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Также трупы животных утилизируются в биотермический утилизатор, расположенный за Ново-Южным кладбищем в Ленинском округе.

Кроме того, уточняется, что установка пока не работает, поскольку пока не получила санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем нормам. Да и факты незаконной утилизации животных в приюте не выявлены.

Ранее сообщалось, что в недрах Госдумы готовится законопроект «О защите граждан от бродячих собак». В документе хотят запретить выпускать животных после их отлова в среду обитания. Кроме того, регионам дадут право принимать решение об умерщвлении бездомных псов.