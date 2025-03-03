Контролировать исполнение законодательства поручат Минэкономразвития Омской области.

С 1 марта 2025 года в Омской области действует региональный государственный контроль продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Правительством региона утверждено положение о таком контроле, а Минэкономразвития наделено полномочиями по его осуществлению.

Главной особенностью документа является то, что безалкогольные тонизирующие напитки теперь запрещены несовершеннолетним. По данным ведомства, на территории региона таким товаром торгуют около пяти тысяч объектов. Для них определены виды профилактических и контрольных мероприятий, в том числе контрольная закупка, документарная проверка, инспекционный визит.

– Регулирование продаж таких напитков аналогично контролю продажи алкоголя: продавец обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен, – сказала министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Штрафы за продажу тоников пока не утверждены, но документ уже готов. Предполагается, что они составят от 30 до 500 тысяч рублей.