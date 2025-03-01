Запрет начинает действовать сегодня, 1 марта.

С 1 марта на территории России вводится запрет на продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. На регионы возложена функция по государственному контролю за продажей таких напитков.

Как пояснили в Министерстве экономики Омской области, в отношении энергетиков продавцы обязаны действовать так же, как и при продаже алкоголя: отказать покупателю, если имеются сомнения в его возрасте, а документ, позволяющий его установить, не предъявлен.

Отметим, что на территории региона тонизирующими безалкогольными напитками торгуют около пяти тысяч объектов. Так что работы у проверяющих, особенно на первом этапе, будет предостаточно.