В Омске началась интеграция двух федеральных банков.

Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в 125 клиентских центрах 48 регионов России. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране.

– Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам, – объяснила руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова. – Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут, как и ранее, получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России.

С середины февраля в клиентских центрах Почта Банка в Москве, Уфе, Тольятти, Ставрополе и других городах розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ. В их числе: получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. Например, по накопительному ВТБ-Счету банк предоставляет надбавку 2 % годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, на остаток средств до 100 тысяч рублей на дебетовых картах ВТБ ежемесячно начисляет 7 % годовых.

– Клиентам Почта Банка в 125 клиентских центрах теперь доступна вся розничная линейка продуктов и сервисов ВТБ, – сообщил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент Василий Палаткин. – Наши сотрудники помогут подобрать и оформить интересующее финансовое предложение в клиентских центрах. Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта Банка доступен выездной сервис ВТБ. Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту.

Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тысячи населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта Банка могут обслуживаться в объединенной сети банкоматов, которая обеспечивает им снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы без комиссии.

Банк ВТБ (ПАО). https://www.vtb.ru Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.