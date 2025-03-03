Горожан просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к мероприятию.

УФСБ России по Омской области предупреждает, что с 3 по 5 марта в Ленинском округе Омска на территории объектов промышленности будет проведено антитеррористическое учение.

– Целью антитеррористического учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В ходе учения будут отрабатываться навыки, учебные задачи и практические действия по приведению группировки средств и сил в состояние боевой готовности.

– Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к запланированному мероприятию, – отметила Руснак.

Добавим, что в антитеррористических учениях задействованы подразделения УФСБ, УМВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Омского линейного Управления МВД России на транспорте, а также Омского территориального гарнизона, правительства Омской области, администрации города.