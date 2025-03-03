Омск-Информ
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·Общество

Из отделений, набравших больше всего голосов, составят список для приоритетного капремонта.

В Омской области началось онлайн-голосование по выбору отделений «Почты России», которые будут отремонтированы в регионе до 2030 года. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, в список включены почтовые отделения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и расположенные в сельской местности, а также в отдаленных населенных пунктах.

– Из отделений, набравших наибольшее количество голосов в регионе, будет сформирован список для приоритетного проведения капремонта до 2030 года, – отметил Хоценко.

Опрос проводится на портале «Госуслуги». Оставить свой голос можно, пройдя по этой ссылке. Голосование завершится 24 марта.

·Общество

Из отделений, набравших больше всего голосов, составят список для приоритетного капремонта.

В Омской области началось онлайн-голосование по выбору отделений «Почты России», которые будут отремонтированы в регионе до 2030 года. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, в список включены почтовые отделения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и расположенные в сельской местности, а также в отдаленных населенных пунктах.

– Из отделений, набравших наибольшее количество голосов в регионе, будет сформирован список для приоритетного проведения капремонта до 2030 года, – отметил Хоценко.

Опрос проводится на портале «Госуслуги». Оставить свой голос можно, пройдя по этой ссылке. Голосование завершится 24 марта.