Объект располагается в районе остановки «Площадь Ленина».

Подземный переход на пересечении проспекта Маркса и улицы Лермонтова в районе остановки «Площадь Ленина» ушел на капитальный ремонт. Подрядная организация полностью закрыла один из выходов, оборудовав так называемый тепляк. Это позволяет вести работы в условиях отрицательных температур.

Ранее сообщалось, что на проведение ремонта из бюджета выделено 8,2 млн рублей. Работы должны завершиться к 20 июля.

Переход на «Площади Ленина» является старейшим подземным переходом Омска, он был открыт в конце 1972 года.