Омск-Информ
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·Общество

Вершина западного Кузнецкого Алатау покорилась омским альпинистам.

Омские альпинисты покорили Пик Большой Зуб, высота которого составляет 2045 метров. Он расположен на границе Кемеровской области и Хакасии, в западной части Кузнецкого Алатау.

Вел группу Дмитрий Кузик – ветеран боевых действий, ветерануголовно-исполнительной системы.

– Пик известен своей сложной доступностью и суровыми погодными условиями, особенно в зимний период, – написали на сайте УФСИН России по Омской области.

Также в УФСИН отметили, что восхождение является не только личным достижением Дмитрия Кузика, но и служит «примером мужества, настойчивости и стремления к достижению высоких целей».

·Общество

Вершина западного Кузнецкого Алатау покорилась омским альпинистам.

Омские альпинисты покорили Пик Большой Зуб, высота которого составляет 2045 метров. Он расположен на границе Кемеровской области и Хакасии, в западной части Кузнецкого Алатау.

Вел группу Дмитрий Кузик – ветеран боевых действий, ветерануголовно-исполнительной системы.

– Пик известен своей сложной доступностью и суровыми погодными условиями, особенно в зимний период, – написали на сайте УФСИН России по Омской области.

Также в УФСИН отметили, что восхождение является не только личным достижением Дмитрия Кузика, но и служит «примером мужества, настойчивости и стремления к достижению высоких целей».