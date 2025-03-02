Работы по реконструкции роддома № 5 в госпиталь ветеранов войн подрядчик может завершить раньше графика.

На штабе по координации строительства в регионе губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ремонт здания под госпиталь ветеранов войн может завершиться уже скоро.

– Ремонт здания ведется по плану. Со слов подрядчика, работы в госпитале завершатся раньше срока, – сказал глава региона.

Медицинское учреждение нового типа для ветеранов войн откроется в переоборудованном для этого стационаре бывшего роддома № 5, который располагается в Ленинском административном округе. Роддом был закрыт в 2022 году, по сути, сейчас идет реконструкция здания.

Завершиться все работы должны к декабрю 2025 года. На эти цели из областного бюджета было выделено более 400 млн рублей, еще 380 млн рублей – средства федерального центра. Они будут израсходованы на высокотехнологичное медицинское оборудование.