Квартиры с минимальной жилой площадью возводят в Сибири.
Центр аналитики компании «Этажи» и строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» проверили, где строят жилье с минимальной площадью. В пятерку городов вошли Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Красноярск.
В столице сдают в эксплуатацию студии площадью 14,1 кв. м за 6,2 млн рублей, в Воронеже студия чуть больше – 14,8 кв. м. Продавцы просят за такую малышку почти 2,6 млн рублей. В Нижнем Новгороде студия площадью 17,1 кв. м стоит 3,5 млн рублей. В Ростове-на-Дону площадь объекта составляет 17,7 кв. м, стоит 3,1 млн рублей. Красноярск предлагает студии площадью 17,8 кв. м за 2,9 млн рублей.
В Омске студия имеет площадь 21,9 кв. м, за нее просят 4,9 млн рублей.