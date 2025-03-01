Дмитрию Русских вменяют административную статью «Нарушение порядка ценоообразования».
Омский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Омска в отношении председателя РЭК Омской области Дмитрия Русских. Его привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка ценообразования».
Районный суд признал чиновника виновным в «нарушении установленного порядка ценообразования, под которым следует понимать формирование, и/или расчет, и/или установление, и/или применение цен (тарифов) на продукцию, товары либо услуги». Областной суд согласился с квалификацией вменяемого административного нарушения, сообщает портал «СуперОмск». В качестве наказания для Русских установлено предупреждение. Подробности дела не разглашаются.
Дмитрий Русских возглавляет РЭК Омской области с февраля 2023 года. До переезда в регион он более 11 лет отработал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам.