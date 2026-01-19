Омск-Информ
·Политика

Омская область попросила рассрочку по иску «ТГКома» на 117 млн

Арбитражный суд пока не принял решение.

На прошлой неделе, 15 января, Минфин Омской области обратился в арбитражный суд с ходатайством о рассрочке исполнения решения. Речь идет об иске ООО «Теплогенерирующий комплекс». Ранее суд обязал областное правительство выплатить компании 117 млн рублей.

В 2024 году Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила для «ТГКом» тариф, который позже суд признал заниженным. Из-за этого тарифа поставщик ресурсов потерпел убытки, которые и взыскал с властей.

Арбитражный суд Омской области принял ходатайство регионального минфина о рассрочке, но пока не огласил решение.

