Родители должны предоставить справку с места работы и иметь городскую прописку.

Сегодня, 1 марта, в Омске начали принимать заявления на получение путевок в летние оздоровительные лагеря. Сделать это можно до 15 июля включительно.

Заявки от родителей или официальных представителей юных омичей принимаются через портал «Госуслуги» и «Службу одного окна». К заявке нужно приложить справку с места работы, а также иметь постоянную или временную прописку.

Отметим, что данная муниципальная услуга доступна для работников бюджетных учреждений, организаций агропромышленного комплекса, государственных предприятий. Коммерческие путевки можно купить в офисах детских оздоровительных лагерей.