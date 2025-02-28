Омск-Информ
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·Общество

Световое шоу на Масленицу устроят на башне Омского телецентра.

1 и 2 марта на телебашне в Омске состоится световое шоу, посвященное Масленице. Блины, самовар с баранками, балалайку и солнце можно будет увидеть в рамках трансляции архитектурно-художественной подсветки. На медиафасаде можно будет прочитать и поздравительные строчки «Зиму провожаем! Масленица! Весну встречаем!».

Стартует шоу в 19:30, продлится до 00:00.

Отметим, что специальную подсветку включают на телебашне регулярно, высота ее вместе с антенной составляет 196 метров. На конструкции установлено более 9000 светодиодных светильников, 12 прожекторов и медиафасад на отметке от 72 до 88 метров. Плотность пикселей такова, что позволяет транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы.

·Общество

Световое шоу на Масленицу устроят на башне Омского телецентра.

1 и 2 марта на телебашне в Омске состоится световое шоу, посвященное Масленице. Блины, самовар с баранками, балалайку и солнце можно будет увидеть в рамках трансляции архитектурно-художественной подсветки. На медиафасаде можно будет прочитать и поздравительные строчки «Зиму провожаем! Масленица! Весну встречаем!».

Стартует шоу в 19:30, продлится до 00:00.

Отметим, что специальную подсветку включают на телебашне регулярно, высота ее вместе с антенной составляет 196 метров. На конструкции установлено более 9000 светодиодных светильников, 12 прожекторов и медиафасад на отметке от 72 до 88 метров. Плотность пикселей такова, что позволяет транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы.