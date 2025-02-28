Трансляция будет вестись на медиафасадах в целом ряде городов.

В ночь с 28 февраля на 1 марта с космодрома Байконур запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Прямая трансляция этого события будет вестись на медиафасадах в целом ряде городов, в том числе в Омске.

Трансляция начнется в 3:24 по омскому времени. Посмотреть ее можно будет на медиафасаде, расположенном на здании по адресу: улица Маршала Жукова, 25.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо, сообщает портал «Город55». На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» № 6. Он обладает большей надежностью и включает в себя систему, похожую на климат-контроль в автомобилях: она поддерживает комфортную для космонавта температуру.