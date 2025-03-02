Идеи для тех, кто хочет удивить себя и близких новыми рецептами.

Масленичная неделя подходит к концу, и кажется, что каждый уже наелся блинов. Однако именно в последний день праздника хочется попробовать что-то особенное и нестандартное.

«Омск-информ» сделал подборку необычных рецептов блинов из разных стран мира. В нашем списке и тонкий французский креп, и ароматный марокканский блин с надуги, и кружевной малазийский «Роти Джала». Среди вариантов исполнения блюда каждый найдет то, что придется ему по вкусу.

Французские блинчики

Французские блинчики, или по-другому крепы, напоминают русские блины, приготовленные без дрожжей. Главная особенность крепов заключается в жидком тесте, которое используется для получения тонких блинчиков. Чтобы избежать разрывов, в тесто добавляют большое количество яиц. Одним из самых известных видов французских блинчиков является «Креп Сюзетт», который отличается ярким апельсиновым вкусом.

Как готовится?

Чтобы приготовить идеальные крепы, сначала нужно слегка взбить яйца венчиком, затем постепенно добавить просеянную муку, соль, сахар и сливки. После этого тщательно перемешать до однородной массы. Далее нужно влить растопленное сливочное масло и снова перемешать, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Затем на разогретую сковороду вылить небольшую порцию теста, равномерно распределяя его по всей поверхности. Блинчики обжариваются примерно по минуте с каждой стороны.

Крепы рекомендуется подавать, полив теплым апельсиновым соусом. Чтобы его приготовить, сначала необходимо снять с апельсина цедру тонкими полосками, а из мякоти выжать сок. После этого насыпать сахар на сухую горячую сковороду и жарить его до образования карамели. А затем добавить туда же сливочное масло вместе с апельсиновой цедрой. Апельсиновый сок нужно смешать с коньяком и крахмалом, аккуратно влить получившуюся смесь на сковородку и перемешать. Готовить около трех-пяти минут, пока соус немного не загустеет.

Арабские блины катаеф

Катаеф – это разновидность блинчиков, популярных в Египте, Сирии и Ливане, особенно часто их готовят на праздник Рамадан. Особенностью этих блинов является то, что они обжариваются только с одной стороны. После этого их традиционно наполняют различными сладкими начинками, такими как яблоки, крем, творог с орехами или мед. Форма катаефа может варьироваться: их можно сделать в виде треугольников, классических вареников или оставить частично незалепленными. Важный нюанс – блины готовятся на сухой сковороде без добавления масла, а затем наполняются начинкой и дополнительно запекаются в духовке в течение 10–15 минут.

Как готовится?

Для приготовления катаефа необходимо растворить дрожжи с сахаром в теплой воде и тщательно перемешать. Затем добавить теплое молоко и снова перемешать. После просеять муку с разрыхлителем и ввести ее в жидкую основу, тщательно помешивая. Далее на 30 минут оставить тесто настаиваться. Выпекать небольшие блины нужно на хорошо разогретой сухой сковороде с одной стороны. Определить готовность блинчиков можно по подсохшему верхнему слою. После этого необходимо снять блины со сковороды, сложить их пополам необжаренной стороной внутрь и залепить края до середины. Заполнить катаефы можно любой сладкой начинкой, а затем отправить в духовку, разогретую до 180°C. После этого арабские блины можно подавать на стол.

Марокканские блины с надуги и томатами

Этот кулинарный эксперимент сочетает в себе марокканские и грузинские мотивы, предлагая свежий взгляд на традиционную славянскую Масленицу. Тесто для блинов готовится на основе манной крупы с добавлением пшеничной муки, ванилина и сахара, а выпекаются они на умеренно нагретой сковороде, чтобы сохранить их воздушность и ажурный вид. Грузинский акцент проявляется в начинке из сыра надуги, сопровождаемой тушеными овощами.

Как готовится?

Для приготовления таких блинов нужно смешать в большой миске манную крупу, сухие дрожжи, пшеничную муку, ванилин, соль и сахар, а затем залить все теплой водой. Затем тщательно перемешать тесто венчиком или миксером до однородной структуры, накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто на 10–15 минут. Выпекать блины рекомендуется на сухой, не слишком горячей сковороде. Нужно налить тесто в центр сковороды, дать ему немного растечься и готовить на средне-слабом огне только с одной стороны.

Для начинки необходимо нарезать лук и сладкий перец дольками, помидоры – мелкими кубиками, чеснок – тонкими слайсами. Затем отделить листья тимьяна от стебля, черри разрезать пополам, а петрушку мелко нашинковать. После нужно разогреть сковороду на среднем огне, добавить масло, затем лук, перец и тушить одну минуту, после чего добавить чеснок, тимьян и помидоры. Эту смесь необходимо довести до кипения и тушить три минуты, затем добавить черри и петрушку, продолжая тушить еще некоторое время. Блинчики следует собирать слоями: на каждый нанести сыр надуги, а сверху выложить тушеные овощи. После этого марокканские блины можно подавать на стол.

Малазийские пряные «Роти Джала»

«Роти Джала» – популярное блюдо малазийской кухни с индийскими корнями, представляющее собой тонкие кружевные блины, приготовленные с использованием ароматных пряностей и специй. В Малайзии эти блинчики универсальны: они могут служить как закуской с соусом, так и хлебом, подаваемым к основному блюду. Эти яркие, солнечные и пряные ажурные блинчики не только радуют своим неповторимым вкусом, но и привлекают внимание своим необычным видом.

Как готовить?

Сначала смешиваются все сухие ингредиенты: мука, соль и специи. Затем постепенно добавляется молоко, и тесто тщательно размешивается до однородного состояния, чтобы избежать появления комочков. После этого нужно добавить яйцо и растительное масло и снова все перемешать. Для создания кружевного узора можно воспользоваться бутылкой: налить в нее тесто, сделать отверстие в крышке и через него аккуратно выливать тесто, формируя узоры. Также подойдет кондитерский мешок с нужной насадкой или плотный пакет с маленьким отверстием в углу. Затем необходимо разогреть сковороду, но не смазывать ее. На сковородке нужно рисовать узоры из теста, например, цветок. Важно следить, чтобы все части рисунка были соединены. Блины обжариваются по минуте с каждой стороны. «Роти Джала» готовы, и, что важно, благодаря кружевной структуре их получается довольно много.

Блины на японском чае матча с клубникой

Добавление небольшого количества чая матча мгновенно придает блюду японский колорит. Матча окрашивает блины в зеленый цвет, а в сочетании с клубникой создает яркую и аппетитную картину на тарелке.

Как готовить?

Для приготовления «цветных» блинчиков необходимо смешать в первой миске муку, чай матча, сахар и соль, тщательно все перемешав. Во второй миске соединить молоко и яйца и перемешать. Затем обе смеси соединить, взбить венчиком, удаляя комочки, и добавить растительное масло, снова перемешав. Тесто процедить через сито для достижения однородной структуры.

Для жарки блинов нужно разогреть сковороду, предварительно смазанную маслом. Готовые блинчики лучше сложить треугольниками и украсить нарезанной клубникой. Будет особенно вкусно, если подать их с малиновым соусом, сметаной или сгущенным молоком.