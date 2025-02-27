Депутаты Законодательного собрания Омской области упростили процедуру бесплатного получения земли многодетным семьям.

Сегодня, 27 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли поправки, увеличивающие выплату взамен бесплатного предоставления земли и упрощающие саму процедуру получения земельных участков.

– Проект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере социальной защиты многодетных семей, проживающих на территории Омской области в части бесплатного предоставления в собственность земельных участков. В целях сокращения очередности лиц, состоящих на учете для предоставления участка в собственность бесплатно, предлагается повысить размер денежной выплаты как иной меры социальной поддержки до 200 тысяч рублей, упростить порядок и дополнить основания для ее предоставления, – сказал министр имущественных отношений Евгений Козлов.

Выплату предлагается направить для подключения дома к инженерным коммуникациям. Сейчас эти деньги семьи могли использовать только на приобретение земельного участка и здания на нем, на строительство жилого помещения, строительство и реконструкцию жилого дома, погашение ипотеки. К тому же сейчас выплаты распространяются на все многодетные семьи, состоящие на учете.

– До принятия поправок эта выплата назначалась семьям, вставшим на учет до 2017 года. Их насчитывалось более 2300. Сейчас этим правом могут воспользоваться еще три тысячи многодетных семей, – отметил Евгений Козлов.

В СМИ орган местного самоуправления будет ежеквартально публиковать информацию о земельных участках, которые могут понравиться многодетным семьям. Максимальный размер ее – 15 соток, минимальный – три.

Депутаты Законодательного собрания Омской области поддержали поправки и приняли его сразу в двух чтениях. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.