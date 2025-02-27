«Веселая ферма» открывает свои двери для гостей в это воскресенье.

В это воскресенье, 2 марта, на территории «Веселой фермы» пройдет яркое празднование – завершение Масленой недели. В честь этого для гостей приготовили большую программу развлечений.

Омичи окунутся в уникальную атмосферу XVIII века. Гости будут водить хороводы, посетят ярмарку ремесел, поучаствуют в состязаниях и выиграют призы. Омичей будут развлекать скоморохи, а в конце вечера ожидается традиционное сжигание чучела.

Начало в 14:00. Празднование продлится до 18:00, но задержаться можно до 22:00. Более подробно ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Празднование проходит в 15 км от Омска. На территории русской деревни располагаются качели, карусели, каток, горки и лыжня. Также есть возможность покататься на снегоходе или лошадях.

На празднике будет 15 локаций с призами. На каждой станции будет свое уникальное испытание: ледяной столб, перетягивание каната, прыжки в мешках и другие. Участники получат жетоны после прохождения испытания. Затем их можно обменять на ценные призы.

Ярмарка будет проходить как на улице, так и в большом доме. Гости купят там не только изделия от ремесленников, гончаров и кузнецов, но и смогут погреться. Кроме того, весь день в круглой беседке будет гореть костер.

Что касается питания, то в течение дня можно будет полакомиться блинами, шашлыком, солянкой, картошкой фри, наггетсами, пиццей, пловом на костре и многим другим. Для самостоятельного приготовления есть мангальные зоны.

При покупке билетов до 1 марта стоимость для взрослых составит 600 рублей, для детей до 12 лет включительно – 400 рублей. Купить билеты заранее можно по ссылке.

На месте (то есть 2 марта) приобрести билет можно только за наличные деньги (по карте заплатить не получится). В таком случае стоимость билета для взрослых составит 700 рублей, для детей – 500 рублей. Отметим, что все приобретенные билеты участвуют в розыгрыше призов.

Празднование пройдет по адресу: город Омск, Омский район, деревня Березянка, «Веселая ферма». По ссылке можно подробнее посмотреть, как добраться до места празднования.

Контактный телефон для вопросов по билетам и программе мероприятия 8-951-407-22-11.

Подробности о количестве призов и условиях их получения уточняйте у организатора мероприятия.

ООО Веселая ферма, ИНН 552805241, Реклама, 0+.