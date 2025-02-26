Оптимальное количество попыток – 1–3, но у некоторых не получается и с 10-го раза.

По данным ГИБДД, в 2024 году в Омской области водительские удостоверения получили 9 126 человек. При этом всего 39 % водителей сдали теоретическую часть экзамена на права с первого раза (на 5 % больше, чем в 2023 году). Сдающих практическую часть экзамена с первого раза только 14 %.

– У меня во вторник было 23 человека на экзамене, механика, категория B. Два человека только сдали с первого раза, – говорит старший госинспектор межрайонного экзаменационного отдела Госавтоинспекции (МЭО ГИБДД) УМВД России по Омской области Евгений Быков.

В среду экзамен сдавали 44 человека. Для 26 из них это первая попытка, для девяти – третья.

Кто быстрее

Большинству омичей, впервые сдающих экзамен на права, от 18 до 25 лет. Реже среди кандидатов в водители есть несовершеннолетние (экзамен можно сдавать с 17 лет) и пожилые. Людям в возрасте экзамен дается обычно сложнее, а вот между парнями и девушками разницы нет.

По словам майора Быкова, в первый раз почти все испытывают мандраж. Из-за этого снижается внимательность. Во второй и третий раз результаты лучше. А вот потом снова могут возникнуть трудности.

– Бывает, люди сдают по 10 и по 15 раз. Буквально в субботу у меня был парень – пришел в 8-й раз. С 2023 года пытается. Снова не сдал, – отметил Быков. – Бывает, люди сдают по 10 и по 15 раз. Буквально в субботу у меня был парень – пришел в 8-й раз. С 2023 года пытается. Снова не сдал, – отметил Быков.

Количество попыток не ограничено, но между ними есть определенные временные промежутки. Вторую и третью назначают в течение месяца-двух. Последующие только через 6–9 месяцев. К этому времени договор с автошколой обычно заканчивается, а без практики омичи теряют навыки езды. Поэтому, отмечает Быков, лучше постараться сдать за три попытки.

– Каждую пятницу мы также проверяем знание правил дорожного движения у тех, кто хочет вернуть водительские права после лишения. Один мужчина уже стал нам как родной. За три года у него больше 120 попыток, – рассказал Быков.

Время имеет значение и на самом экзамене. У тех, кто уверенно и быстро едет, шансов на успех больше.

– Практика показывает, что если человек успевает все элементы выполнить за 15–20 минут, то он, скорее всего, сдаст. Если время переваливает за 20 минут, шансы на сдачу уменьшаются, потому что сначала все едут очень сосредоточенно, но потом теряют концентрацию и начинают ошибаться, – отмечает госинспектор.

Бывают, конечно, и исключения. Некоторые садятся за руль и уверенно едут, все быстро и хорошо делают, а когда им остается всего пара элементов, то, по словам Быкова, «чудят», совершают глупые ошибки: забывают включить поворотник или делают не то, что их просят.

Однако в целом омичи стали чаще выдерживать экзамен. Этому поспособствовали прошлогодние изменения в регламенте. Например, раньше можно было набрать до 5 штрафных баллов, а теперь до 7.

Ошибки – типичные

Экзамен по вождению проходит в той же части города, где находится межрайонный экзаменационный отдел Госавтоинспекции. Он располагается по адресу: 8-я Ремесленная 17а.

– Мы, как правило, далеко не ездим, это одни и те же улицы около нашего здания. Если бы мы ездили, например, в Нефтяники, экзамены бы длились дольше, – пояснил Быков.

Самыми распространенными нарушениями, как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ГИБДД, являются непредставление преимущества другим участникам движения, несвоевременное или неправильное использование сигналов поворота, а также пересечение сплошной линии разметки при перестроении или парковке автомобиля.

По словам майора Евгения Быкова, ошибок во время парковки больше всего. Омичи забывают, что при парковке нужно включать сигналы поворота. Типичной ошибкой также является многократное включение передачи заднего хода или выезд автомобиля за пределы парковочного места.

Другие частые ошибки, которые совершают омичи во время движения:

не уступают дорогу на перекрестках;

выезжают на перекресток в случае затора;

поворачивают не с соответствующего крайнего положения на проезжей части;

включают задний ход на перекрестках;

не уступают дорогу пешеходам;

выезжают на пешеходный переход и останавливаются там при заторе;

проезжают на красный;

пересекают стоп-линию;

превышают скорость.

Последнее особенно актуально для опытных водителей, которые сдают экзамен на дополнительную категорию. Они слишком привыкли к погрешности в 20 км/ч. Водителей, которые при ограничении скорости 40 км/ч едут 59 км/ч, не штрафуют. Но на экзамене даже 41 км/ч означает несдачу.

Механика vs автомат

Отдельные ошибки возникают у тех, кто собирается водить машину с механической коробкой передач. Виной этому обычно волнение и недочеты в обучении.

– Раньше, на старых машинах, чтобы тронуться с места, обязательно нужно было воспользоваться педалью газа. Сейчас достаточно плавно отпускать сцепление. Ряд инструкторов при знакомстве с автомобилем говорят: «С газом мы потом будем учиться, пока почувствуй, как машина трогается на сцеплении». У многих откладывается в голове, что педалью газа пользоваться необязательно, и потом возникают проблемы. Люди не могут тронуться от мандража или с непривычки зимой, когда из-за снега это сделать сложнее, – отметил госинспектор.

Практика показывает, что на автомате сдают немного чаще. Однако большинство омичей все-таки выбирает механику. Из 45 человек, которые пришли на экзамен сегодня, 33 выбрали механику и только 12 – автомат. Причем если раньше к автомату тяготели в основном девушки, то теперь его выбирают и парни.

У омичей есть возможность оспорить результат экзамена. В этом году случаев еще не было, но в 2024 году комиссия собиралась 10 раз. Однако ни в одном случае результат не поменяли.

Добавим, что по итогам 2024 года в Омской области было зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей (стаж до 2-х лет). В этих авариях погибли 4 человека, еще 318 получили травмы различной степени тяжести. Еще 1235 ДТП с участием молодых водителей обошлись без пострадавших. Зависимость тут прямая: чем строже госавтоинспекторы на экзамене, тем больше жизней участников дорожного движения будет сохранено.