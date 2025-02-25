Спикер Омского горсовета пообщался с ветеранами, которые являются сейчас подопечными Нежинского геронтологического центра.

По всей стране, в том числе в Омской области и Омске, идет подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник немыслим без чествования ветеранов. Председатель Омского горсовета Владимир Корбут и глава администрации Ленинского округа Омска Николай Хроленко пообщались с подопечными пансионата для пожилых людей «Нежинский геронтологический центр», где окунулись в воспоминания военных лет и поблагодарили тружеников тыла за их вклад в Победу.

Спикер городского парламента надолго задержался у 95-летнего постояльца центра Николая Федоровича Щукина. Сам он уроженец Орловской области, а с войной столкнулся в 1941 году будучи еще 12-летним мальчишкой.

– За ранеными бойцами довелось ухаживать. Госпиталь фронтовой располагался сразу за второй линией обороны, вот мы туда бегали. Нам, пацанам, интересно было с солдатами общаться. Мы им, как умели, помогали, а они нам: кто сухарем угостит, кто еще чем. Голодуха же кругом была, так часть гостинцев я домой сестренке относил, – вспоминает ветеран.

Уже после войны Николай Щукин отслужил в Советской армии, где, помимо прочего, получил специальность шофера. Демобилизовавшись и с новеньким водительским удостоверением в кармане, он перебрался в Омскую область.

– После армии я на освоение целинных земель поехал. Трудоустроился в Полтавском районе – это на юге области на границе с Казахстаном. Там и проработал больше 40 лет, а работы в совхозе всегда было навалом! Там же, в Полтавке, и на пенсию вышел, – рассказал Николай Федорович.

Еще не одну подобную историю услышали в доме-интернате Владимир Корбут и Николай Хроленко.

– Много прожито, много полезного сделано. Сейчас очень важно сохранить и передать следующим поколениям память о тех невероятно трудных годах. Поэтому низкий вам поклон за ваш труд и опыт, – подытожил разговор с ветеранами Владимир Корбут.

В заключение встречи спикер ОГС вручил труженикам тыла памятные медали к 80-летию Победы.