Это связано с переносом федерального финансирования.

Сроки строительства пускового комплекса Красногорского гидроузла на Иртыше под Омском в очередной раз перенесли. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, это связано с переносом федерального финансирования на 2026 год. Срок выполнения работ по первому этапу строительства гидроузла продлен до 1 ноября 2026 года, уточняет Om1.ru. Ранее предполагалось завершить первый этап строительства в нынешнем году.

Кроме того, завершены проектные работы по второму этапу строительства Красногорского гидроузла. Документы направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для прохождения государственной экспертизы.

Подрядчиком по возведение пускового комплекса выступает ООО «МежРегионСтрой». Сначала с компанией заключили контракт на сумму 4,6 млрд рублей. А в сентябре 2024 года стало известно, что стоимость работ подорожала до 5,3 млрд рублей.

Первоначально строительством одного из трех крупнейших долгостроев региона с 2011 года занимался «Мостовик». Но в 2014 году компания разорилась. Сроки запуска объекта неоднократно переносились. Стройку продолжила компания «МежРегионСтрой».