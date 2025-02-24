Робот водоканала теперь принимает показания не только у обычных жителей.

Организации и коммерческие фирмы теперь могут передать показания приборов учета воды роботу Минте, так же как и обычные горожане. С февраля 2025 года сервис расширил свои возможности и стал адаптирован для юридических лиц.

Для передачи данных нужно позвонить по номеру 53-00-11, в голосовом меню выбрать «1» и далее руководствоваться указаниями автоинформатора. Для объектов, расположенных в многоквартирных домах, прием показаний ведется с 20 по 26-е число, а для отдельно стоящих помещений – с 20 по 1-е число следующего месяца.

– Мы рассчитываем, что новый сервис будет востребован организациями. Небольшие коммерческие фирмы, частные предприниматели часто становятся должниками только потому, что не передают показания приборов учета, – сказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – Даже если не ведется коммерческая деятельность и нет расхода воды, надо передавать текущие показания. Сервис позволит делать это за пару минут. Функциями робота могут воспользоваться 17 тысяч лицевых счетов юридических лиц, где зарегистрировано свыше 24 тысяч приборов учета холодной, горячей воды и сточных вод.

Напомним, что аналогичный сервис для физических лиц работает с мая 2020 года. Оборудование может круглосуточно принимать показания, переданные голосом или через клавиатуру. Алгоритм робота распознает лицевой счет, в ответ клиенту он называет адрес и просит его подтвердить, уточняет полученные данные.

Также для физических и юридических лиц доступна передача показаний через личные кабинеты на сайте, по электронной почте, через СМС или терминал, установленный в офисе водоканала на улице Маяковского, 2.