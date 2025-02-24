Омские студенты позаботились о бойцах, которые находятся в зоне боевых действий.

23 февраля участники Омского областного студенческого отряда организовали массовое изготовление окопных свечей на территории мультиформатного пространства «СО.Здание». Мероприятие посетили не только студенты, но и школьники, а также участники других молодежных организаций Омской области.

– Поздравляем всех с Днем защитника Отечества! 2025 год проходит под значимой датой – 80 лет Победы, – отметил председатель правления РСО Алексей Потейко. – Всеми силами Российские студенческие отряды сегодня помогают фронту: проводят и участвуют в благотворительных акциях, собирают посылки и письма на фронт. Сегодня, чтобы праздник был наполнен смыслом, мы на базе Омского «СО.Здания» вновь проводим совместно Юнармией и другими молодежными организациями акцию по изготовлению окопных свечей, чтобы бойцам специальной операции было теплее и победа приближалась быстрее!

Студенты и школьники общими усилиями изготовили почти тысячу окопных свечей. Все они отправятся бойцам специальной военной операции.

– Сегодня мы изготавливаем свечи для бойцов специальной военной операции, – сказала комиссар студенческих отрядов Омской области Юлия Булышева. – Я считаю, что это действительно важно, ведь когда мы вместе – все становится возможным. Уже второй год подряд мы совместно с Омским отделением Юнармии проводим акцию по изготовлению окопных свечей именно в День защитника Отечества – к нам приходят не только бойцы студенческих и школьных отрядов, но и участники различных молодежных организаций. Мы рады, что можем приложить руку к такому важному делу.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-01-17.