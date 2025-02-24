Омск-Информ
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·Общество

Эти средства пойдут на запуск порядка 20 исследований.

Сегодня, 24 февраля, губернатор Виталий Хоценко анонсировал дополнительную поддержку для молодых ученых. На поддержку омских научных коллективов с участием молодых ученых из регионального бюджета направят дополнительные 26 млн рублей, еще столько же профинансирует Российский научный фонд.

Деньги потратят на запуск порядка 20 новых исследований. Поддержку получат победители очередной волны региональных конкурсов, итоги которых подведут в марте этого года. Всего на эти цели из областного бюджета в этом году выделят около 40 млн рублей.

·Общество

Эти средства пойдут на запуск порядка 20 исследований.

Сегодня, 24 февраля, губернатор Виталий Хоценко анонсировал дополнительную поддержку для молодых ученых. На поддержку омских научных коллективов с участием молодых ученых из регионального бюджета направят дополнительные 26 млн рублей, еще столько же профинансирует Российский научный фонд.

Деньги потратят на запуск порядка 20 новых исследований. Поддержку получат победители очередной волны региональных конкурсов, итоги которых подведут в марте этого года. Всего на эти цели из областного бюджета в этом году выделят около 40 млн рублей.