В этом году акция «Снежный десант» связана с юбилеем Победы.

В Год защитника Отечества Российские студенческие отряды (РСО) проводят Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант РСО. Десант Победы». Омские студотрядовцы приняли участие в акции в десятый раз подряд. В этом году отряды «Снежного десанта» посетили все 32 района Омской области.

– Мы завершаем празднование Дня российских студенческих отрядов. Энергетика на концерте просто потрясающая, – сказал заместитель председателя правления РСО Алексей Потейко. – Отдельно хочу отметить, что мы подводим итоги акции «Снежный десант». Это отличные ребята, которые делают правильные дела. И еще хочу отметить, что этот год мы проведем ярко и интересно, докажем всем, что в молодежной столице России живет самая активная молодежь.

Всего в этом году в акции приняли участие около 600 школьников и студентов. Помимо основных отрядов, сформировали дополнительный сводный отряд акции «Команда Президента», который выехал во все муниципальные районы Омской области.

В 2025 году сезон приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание отряды уделили адресной помощи ветеранам ВОВ, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Также они занимались благоустройством мемориалов и памятных мест.

– В этом году в акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» приняли участие 12 отрядов «Снежного десанта» на территории Омской области. Шесть студенческих отрядов «Снежного десанта» уже вернулись из сезона акции, – сказала комиссар студенческих отрядов Омской области, куратор акции в регионе Юлия Булышева. – Акция «Снежный десант РСО» – это про добро, про дружбу, про объединение. Поэтому действительно это та работа, которая объединяет и показывает, что мы способны на все. Также в рамках акции «Снежный десант РСО» прошел конкурс на лучший отряд «Снежного десанта» на территории Омской области. Ребята показали свои умения и навыки, творческие способности в пяти номинациях: авторская песня, танец, лучший творческий номер, постер и проморолик, а также темы, приуроченные к тому, что Омск – молодежная столица России.

«Снежный десант» реализуется в рамках проекта «Омский областной – 60 лет на благо региона!». Он осуществляется при поддержке Министерства внутренней политики Омской области совместно с Фондом президентских грантов.

Помимо волонтерской помощи, студенты проводят встречи со школьниками и уроки прикладного творчества для учащихся младших классов, устраивают для жителей населенных пунктов спортивные товарищеские матчи и яркие концерты. По сумме всех показателей лучшими среди школьников, участвующих в «Снежном десанте», стали «Ленинградцы». А у студентов победу одержал отряд «Медведи».

Отметим, что в этом году Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» объединила порядка 20 тысяч ребят со всей страны.