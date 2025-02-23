В первом бою Николай Данильченко прикрыл своим телом танк, чтобы эвакуировать пострадавших.

Сегодня, 23 Февраля, в День защитника Отечества, на здании старого кадетского корпуса установили доску Герою СВО Николаю Данильченко.

Николай Данильченко вырос в семье военных. Его прабабушка была участницей Великой Отечественной войны, дедушка исполнял интернациональный долг в Ливийской республике, а отец проходил срочную службу. В 2014 году Николай поступил в Омский кадетский корпус, а затем получил специальное образование в Омском бронетанковом училище.

В 2021 году он был направлен на службу в мотострелковую бригаду Северного флота. Николай Данильченко одним из первых пошел на передовую с началом специальной военной операции.

В первом же бою он прикрыл собой подбитый танк, чтобы эвакуировать пострадавших.