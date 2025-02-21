Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Оми обнаружили экстремальный уровень кислорода.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Оми отмечено снижение концентрации растворенного кислорода. Особенно это касается города Калачинска и села Ростовка Омского района.

Так, 12 февраля зафиксированы экстремально низкие показатели: на участке 6 км выше Омска и 0,1 км выше деревни Ростовки содержание кислорода в воде составило 2,45 мг/дм³, а 1 км выше устья реки Оми – 2,75 мг/дм³.

При таком уровне кислорода высока вероятность массовой гибели рыбы.

·Общество

В Оми обнаружили экстремальный уровень кислорода.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Оми отмечено снижение концентрации растворенного кислорода. Особенно это касается города Калачинска и села Ростовка Омского района.

Так, 12 февраля зафиксированы экстремально низкие показатели: на участке 6 км выше Омска и 0,1 км выше деревни Ростовки содержание кислорода в воде составило 2,45 мг/дм³, а 1 км выше устья реки Оми – 2,75 мг/дм³.

При таком уровне кислорода высока вероятность массовой гибели рыбы.