Совет предлагает идеи по строительству объектов для молодежи.

В День российских студенческих отрядов состоялось первое заседание юношеского совета при Общественном совете Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В мультиформатном пространстве студенческих отрядов «СО.Здание» собрались представители государственных органов власти и школьники, которые вошли в состав юношеского совета.

Среди них – участники детского совета при Общественном совете Минстроя, победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства и представители трудовых отрядов подростков Российских студенческих отрядов. В их числе оказалась Мария Подопригора из Омского областного школьного трудового отряда.

– Мы будем работать на протяжении всего года, предлагать идеи по строительству объектов, актуальных для молодежи, использованию инновационных технологий и презентации деятельности Минстроя (в целом вовлечению подростков в данную отрасль, освещению положительных сторон поступления и в дальнейшем работы). Также будет много поездок на строительные объекты, производства, – поделилась Мария Подопригора.

В рамках заседания юношеского совета состоялось онлайн-подключение строительных проектов РСО из 6 регионов страны. К встрече присоединились студенты, работающие на проектах «Мирный атом – ПРОРЫВ» в Томской области, «Мирный атом – ЛАЭС» в Ленинградской области, «Мирный атом» в Челябинской области, «СКИФ» в Новосибирской области. А также участники международных строительных отрядов «Босфор» в Турции и «Дюна» в Египте.

Участники строительных отрядов выступили с инициативой. В этом году будет реконструироваться мемориальный комплекс на реке Миус в Луганской народной республике. Поскольку у стройотрядов есть опыт в восстановительных работах памятников, студенты попросили рассмотреть возможность их участия в реконструкции этого комплекса.