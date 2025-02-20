Высокие ставки по кредитам оказали существенное влияние на доступность жилья.

Квартиры в Омске сейчас покупают в основном семьи с детьми, молодые IT-специалисты и участники СВО. Для первых двух категорий действуют специальные ставки по ипотеке, а побывавшие на спецоперации омичи получают значительные выплаты от государства, которые стремятся выгодно инвестировать.

Как пояснил руководитель агентства недвижимости Prime Роман Дребушевский, большинство сделок сейчас совершается с использованием льготной семейной ипотеки. Она доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми или одним ребенком в возрасте до шести лет включительно, сообщает портал Om1.ru. При этом максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, ставка – около 6 %. Семьи с детьми чаще всего выбирают новостройки от застройщиков.

Что касается молодых представителей сферы информационных технологий, то в последнее время они используют IT-ипотеку для покупки частных домов и коттеджей за городом.