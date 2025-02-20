Омск-Информ
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·Общество

Участок дороги в 9 км начнут приводить в порядок весной.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о продолжении ремонта трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. Трассу начнут приводить в порядок с началом дорожного сезона.

Подрядная организация возобновит работы по ремонту участков 98–101 км и 101–107 км. Общая протяженность участков, на которых запланированы работы, составляет 9 км. За весну и лето предполагается устранить пучинообразования, укрепить основание методом холодной регенерации с добавлением цемента, уложить два слоя покрытия, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Кроме того, запланировано обновление дорожного полотна на участке размещения передвижных комплексов весогабаритного контроля транспортных средств, который расположен на 100 км. Всего за 6 лет в рамках нацпроекта отремонтировано более 53 км дороги.

·Общество

Участок дороги в 9 км начнут приводить в порядок весной.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о продолжении ремонта трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. Трассу начнут приводить в порядок с началом дорожного сезона.

Подрядная организация возобновит работы по ремонту участков 98–101 км и 101–107 км. Общая протяженность участков, на которых запланированы работы, составляет 9 км. За весну и лето предполагается устранить пучинообразования, укрепить основание методом холодной регенерации с добавлением цемента, уложить два слоя покрытия, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Кроме того, запланировано обновление дорожного полотна на участке размещения передвижных комплексов весогабаритного контроля транспортных средств, который расположен на 100 км. Всего за 6 лет в рамках нацпроекта отремонтировано более 53 км дороги.