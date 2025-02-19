Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Автомобиль выставлен на продажу почти за миллион рублей. Торги состоятся уже в пятый раз.

Администрация города внесла изменения в программу приватизации муниципального имущества. На этот раз туда вошли объект недвижимости, документы и легковой автомобиль из гаража мэрии.

Гараж-стоянку на улице 4-я Заводская, 15, в Советском округе продают за 3 млн 46 тыс. рублей. Также власти решили реализовать проектную документацию на строительство детского сада по улице Успешной в Центральном округе. Ее предлагают за 5 млн 540 тыс. рублей. Документация подготовлена за счет бюджетных средств, но в связи с отсутствием финансирования на строительство учреждения дошкольного образования предложено проект приватизировать.

В программу приватизации включен и легковой автомобиль БМВ 745 LI 2002 года выпуска. В прошлом году его пытались приватизировать, но аукционы, назначенные на 22 апреля, 3 июня, 29 августа, 17 октября и 26 ноября, не состоялись из-за отсутствия заявок. Торги объявлены на сайте BankrotBaza.ru, начальная стоимость лота – 922 000 рублей, прием заявок продлится до 21 марта, аукцион состоится 25 марта.

На иномарке, выставленной на продажу, ездил бывший мэр города Виктор Шрейдер.

·Политика

Автомобиль выставлен на продажу почти за миллион рублей. Торги состоятся уже в пятый раз.

Администрация города внесла изменения в программу приватизации муниципального имущества. На этот раз туда вошли объект недвижимости, документы и легковой автомобиль из гаража мэрии.

Гараж-стоянку на улице 4-я Заводская, 15, в Советском округе продают за 3 млн 46 тыс. рублей. Также власти решили реализовать проектную документацию на строительство детского сада по улице Успешной в Центральном округе. Ее предлагают за 5 млн 540 тыс. рублей. Документация подготовлена за счет бюджетных средств, но в связи с отсутствием финансирования на строительство учреждения дошкольного образования предложено проект приватизировать.

В программу приватизации включен и легковой автомобиль БМВ 745 LI 2002 года выпуска. В прошлом году его пытались приватизировать, но аукционы, назначенные на 22 апреля, 3 июня, 29 августа, 17 октября и 26 ноября, не состоялись из-за отсутствия заявок. Торги объявлены на сайте BankrotBaza.ru, начальная стоимость лота – 922 000 рублей, прием заявок продлится до 21 марта, аукцион состоится 25 марта.

На иномарке, выставленной на продажу, ездил бывший мэр города Виктор Шрейдер.