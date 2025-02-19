Автомобиль выставлен на продажу почти за миллион рублей. Торги состоятся уже в пятый раз.

Администрация города внесла изменения в программу приватизации муниципального имущества. На этот раз туда вошли объект недвижимости, документы и легковой автомобиль из гаража мэрии.

Гараж-стоянку на улице 4-я Заводская, 15, в Советском округе продают за 3 млн 46 тыс. рублей. Также власти решили реализовать проектную документацию на строительство детского сада по улице Успешной в Центральном округе. Ее предлагают за 5 млн 540 тыс. рублей. Документация подготовлена за счет бюджетных средств, но в связи с отсутствием финансирования на строительство учреждения дошкольного образования предложено проект приватизировать.

В программу приватизации включен и легковой автомобиль БМВ 745 LI 2002 года выпуска. В прошлом году его пытались приватизировать, но аукционы, назначенные на 22 апреля, 3 июня, 29 августа, 17 октября и 26 ноября, не состоялись из-за отсутствия заявок. Торги объявлены на сайте BankrotBaza.ru, начальная стоимость лота – 922 000 рублей, прием заявок продлится до 21 марта, аукцион состоится 25 марта.

На иномарке, выставленной на продажу, ездил бывший мэр города Виктор Шрейдер.