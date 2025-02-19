Конкурс «Умножая таланты» поможет найти одаренных детей из всех уголков страны.

Регистрацию на интеллектуальный турнир «Умножая таланты» продлили до 23 февраля включительно. Победители и призеры конкурса получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России.

В турнире примут участие ученики 8–11-х классов. Они будут соревноваться в решении задач, применимых к нефтегазовой отрасли. Проект поможет выявить талантливых детей из самых отдаленных уголков России.

В Омске турнир проводит Омский НПЗ благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Участники могут подать заявку на участие на платформе «Родные города».

– Омский НПЗ уже десять лет поддерживает интеллектуальный конкурс для одаренных детей «Умножая таланты», – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Дети демонстрируют яркие талантливые решения технологических задач. Современное производство нуждается в молодых талантливых специалистах, а такие проекты помогают сделать шаг в сторону будущей профессии. Самых одаренных конкурсантов ждем в коллективе нашего предприятия.

Участники будут решать и защищать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Эксперты оценят результаты и сформируют команды, которые примут участие в региональном этапе турнира. В апреле победители отправятся на финал конкурса в Санкт-Петербург.