Участниками мероприятия стали действующие бойцы и ветераны.

Вчера, 18 февраля, Российские студенческие отряды отмечали свой праздник. В честь этого события по всей стране организовали целую линейку мероприятий.

– Мы провели большой форум, а сейчас переместились в наше пространство, где организовали квартирник. Такое душевное мероприятие, на котором собрались действующие бойцы и наши ветераны, – отметил командир омского отделения РСО Александр Черепанов. – Квартирник – возможность подкрепить эмоции от сегодняшнего дня, но хочу добавить, что на этом праздник не заканчивается! 19 февраля подведем итоги акции «Снежный десант» на концерте, который также будет посвящен Дню РСО.

По всей стране прошли карьерные форумы «Труд Крут». Омск стал одной из федеральных площадок, потому что является молодежной столицей России. Это масштабное мероприятие собрало более 3 тысяч человек.

– Я 9 лет прожил в Омске, сейчас переехал в Екатеринбург, но приятно, что меня до сих пор приглашают на такие события, помнят. Город все-таки не отпускает, – поделился ветеран ООСО Юрий Любавин.

А на вечер омские студотряды подготовили уже совершенно другое – камерное – событие. В пространстве «СО.Здание» прошел квартирник «Всем привет из Омска!».

– В Омске в первый раз, нас пригласили принять участие в акции «Снежный десант РСО», – поделилась член СОП «Бон Вояж» из Луганска Наталья Савченко. – «Десант Победы», за что огромное спасибо. Нам оказали такой теплый прием. И сегодня так душевно все, атмосфера отрядных посиделок, здорово, ведь мы тоже любим такие спевки.

Вместе бойцы и ветераны исполнили отрядные песни, а также любимые всеми композиции.