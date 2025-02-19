Компания «Аэропром» отреагировала на снижение пассажиропотока.

Авиакомпания «Аэропром» отказалась от обслуживания рейса по маршруту Омск — Усть-Ишим. Об этом объявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Перевозчик обратился с соответствующим заявлением в ведомство.

- На данный момент руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области продолжает переговоры, — расплывчато уточняется в сообщении.

Ранее стало известно о спаде пассажиропотока в этом направлении. Рейс запустили августа прошлого года. За первые три месяца этим направлением воспользовались более 400 пассажиров. Но с начала года у перевозчика возникли проблемы с оформлением документов, рейсы стали постоянно отменяться, в том числе по причине нелетной погоды. И пассажиропоток ожидаемо спал. По данным Минтранса, с этого времени до Усть-Ишима прокатился 41 пассажир. После чего было принято решение, что рейс будет обслуживаться всего раз в неделю вместо трех. Последний борт до Усть-Ишима летал 14 февраля.